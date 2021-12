Uomini e Donne, Tina Cipollari fidanzata? Chi è l'uomo misterioso con cui l'hanno beccata

24 dicembre 2021 a

a

a

Dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara, Tina Cipollari ha voltato pagina e ha iniziato una frequentazione con un uomo per il momento avvolto dal mistero. A non volerlo dare in pasto al pubblico è proprio l’opinionista di Uomini e Donne, rimasta scottata dalla fine della sua precedente relazione, che aveva ufficializzato anche i figli.

"Siete gelosi di Andrea Nicole?". Rissa fuori dallo studio della De Filippi: il sospetto sugli opinionisti

“Avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male”, ha dichiarato Tina Cipollari in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. “Non voglio destabilizzarli - ha spiegato - non possono passare da un uomo all’altro. E non voglio esporre Alfredo, correre troppo”. Quindi non si tratta di una ritorno di fiamma, ma bensì di una relazione del tutto nuova, con un uomo conosciuto la scorsa estate tramite alcuni amici in comune. La Cipollari non ha però voluto aggiungere ulteriori dettagli, non volendo affrettare i tempi.

"Sono sconvolta". Ida-choc a Uomini e donne: "Per 3 settimane...", il tronista umiliato nella sua intimità

Per ora il suo nuovo uomo rimane quindi nell’ombra, il perché è piuttosto comprensibile. “Sono stata un po’ sfortunata in amore - ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne - perché le mie storie fino ad ora non sono durate”. Il riferimento è soprattutto al matrimonio naufragato con Kikò Nalli, conosciuto nello studio di Canale 5, e alla storia con l’ex Vincenzo Ferrara.

"La Bernarda". A Uomini e donne il momento più imbarazzante di sempre: proprio quella... | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.