Andrea Nicole, il trans di Uomini e donne e uno sfogo rabbioso: "Di questo non parlate mai"

29 dicembre 2021 a

a

a

Uno sfogo rabbioso, quello di Andrea Nicole. La prima tronista trans nella storia di Uomini e donne è senza ombra di dubbio il personaggio simbolo di questa stagione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E sui sociale Andrea "funziona" e fa discutere anche quando prende posizione su temi "forti", ben al di là del gossip e delle classiche dinamiche televisive.

Urla e insulti contro Andrea Nicole, umiliata da tutto lo studio: una scena brutale, lo choc di Maria De Filippi

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, in compagnia del fidanzato Ciprian Aftim, Andrea ha riservato parte del suo tempo ai fan su Instagram, rispondendo alle loro domande e regalando un pensiero, "pesante" e commovente, all'emergenza Covid e in particolare ai medici e agli infermieri che da quasi due anni, ormai, lottano in prima fila nei reparti ordinari, pronto soccorso, terapia intensiva e rianimazione contro un virus che proprio in questi giorni sta drammaticamente rialzando il livello di allerta. Considerati degli eroi durante le settimane della prima ondata, poi "normalizzati", inghiottiti dalla quotidianità dei dati sui contagi quando il Covid sembrava essere domato, addirittura finiti sotto accusa, contestati, minacciati verbalmente e fisicamente dai no vax e dalle loro folli teorie negazioniste.

"Siete gelosi di Andrea Nicole?". Rissa fuori dallo studio della De Filippi: il sospetto sugli opinionisti

"Si parla sempre di numeri, di dati su chi ha contratto il Covid, ma quasi mai di chi lavora contro il Covid in protezione dei pazienti - ricorda sulla propria pagina social Andrea Nicole -. Questa credo sia una faccia della medaglia a cui viene dato sempre poco risalto". "Siete speciali", ha proseguito la tronista, che aveva contratto il Coronavirus nel marzo del 2020, quando i vaccini erano un miraggio e le terapie per forza di cose improvvisate e sperimentali. "Sono stata male un mese e mezzo".

Il corteggiatore truffato da Andrea Nicola? La (pesantissima) decisione della De Filppi: clamoroso su Canale 5

Anche per questo motivo lei, che si definisce una "fifona per natura", tiene a lanciare un messaggio ai suoi fan: "Ci si deve controllare in protezione di se stessi, in primis, ma anche per le persone che ci circondano e a cui si vuole bene". Dai followers tanti commenti, e altrettanti complimenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.