GfVip, Miriana Trevisan: "Sentivo un urlo". Inquietante nella casa: il presagio prima della morte dello zio

Un lutto in famiglia sconvolge il GfVip. La comunicazione è arrivata a Miriana Trevisan, che già da qualche giorno aveva una strana sensazione. L’inquilina lo aveva fatto presente sia ai suoi compagni di gioco che alla produzione. Per darle la brutta notizia, il reality di Canale 5 ha messo la showgirl in contatto con la famiglia.

E’ stata la stessa concorrente, poi, a rivelare agli altri inquilini della casa di aver perso lo zio. Dopo essere venuti a conoscenza di questa notizia, tutti si sono stretti intorno a lei, esprimendole la massima solidarietà e vicinanza. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio - si è sfogata Miriana -. Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”.

In molti, però, hanno notato un dettaglio piuttosto inquietante. Erano giorni, infatti, che la Trevisan aveva uno strano presentimento. Quasi come se avesse predetto l’evento doloroso. Da qualche tempo a questa parte, la concorrente diceva di voler chiamare la nonna ultracentenaria per una strana sensazione: “Ero strana in questi giorni, l’avevo detto che avrei dovuto parlare con mia nonna. Ha 103 anni, sapevo che c’era qualcosa che non andava”. E ancora: “Sentivo un urlo della mia famiglia ma non sapevo per che cosa, ero convinta fosse per nonna”.

