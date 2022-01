GfVip, “casa distrutta”: come l'hanno ridotta a Capodanno, la regia censura l'incidente pericolosissimo

01 gennaio 2022 a

Ci hanno dato dentro per Capodanno i concorrenti del Grande Fratello Vip, che a tratti hanno perso i freni inibitori. Tanto che a un certo punto Soleil Sorge è finita accidentalmente contro una vetrata e l’ha completamente mandata in frantumi, ma non sembra essersene preoccupata minimamente, dato che ha continuato a ballare come se nulla fosse. Gli altri concorrenti sono rimasti invece piuttosto shoccati dall’accaduto, dato che Soleil ha rischiato seriamente di farsi male.

La scena dell’impatto non è stata ripresa direttamente dalle telecamere, ma si è sentito il rumore e poco dopo si è visto nell’inquadratura cosa successo a una delle porte di vetro che separano la veranda dal giardino. Un Capodanno col brivido, per fortuna senza conseguenze fisiche per i vipponi del Grande Fratello: loro sì che hanno potuto fare festa e baldoria, incuranti del Covid, dato che sono dentro la casa da mesi e impermeabili a tutto ciò che succede all’esterno.

Non solo incidenti, il clima da ultimo dell’anno e un po’ di alcol di troppo ha fatto sì che l’atmosfera diventasse bollente in certi frangenti. E così una nuova coppia potrebbe essere sul punto di nascere: quella composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che si sono scambiati un primo bacio.

