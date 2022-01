GfVip, Alex Belli e Basciano mani addosso. Alfonso Signorini ferma il programma: "Basta lo dico io"

04 gennaio 2022 a

Alessandro Basciano scivola su quella frase indirizzata alla moglie di Alex Belli, che lo asfalta. Accade di tutto nella casa del Grande Fratelllo Vip. Anche una rissa verbale a distanza. Lo stare schizza alle stelle e nella casa i concorre ti si godono lo spettacolo.

Prima facciamo un passo indietro. Alessandro Basciano, una delle new entry, pronuncia una frase pesante contro Alex e sua moglie Delia Duran. Per l’ex tentatore - che si arrampica sugli specchi - sarebbe stata solo una battuta. Ve la ricordate? “Non parlare di me, pensa a tua moglie”, aveva detto l’ex tentatore. “Non ha ancora capito il gioco che sta facendo, è ancora ingabbiato nel ruolo del tentatore che gli esce anche male”, risponde Alex Belli. Poi il confronto di fuoco.

“Tu non puoi parlare di mia moglie in questo tono”: l’esordio è dei peggiori per Basciano, che provoca dando del ridicolo. “Sciacquati la bocca, la parte del tentatore di viene male”, urla ancora Alex Belli. “Mi dispiace che parla ancora di me. Zitto! Buffone”, dice Basciano che sembra veramente in difficoltà arrampicandosi sugli specchi. Alfonso interrompe. “Basta lo dico io”, dice Signorini. E se entrasse Delia? “Era una battuta”, dice ancora Basciano riferendosi alla frase detta in precedenza. “Mia moglie l’american smile se lo mangia a colazione”, risponde a tono Belli.

