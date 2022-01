GfVip, Eva Grimaldi choc: "Ho rifatto il seno otto volte", la malattia che aveva sempre nascosto

04 gennaio 2022 a

Eva Grimaldi ha spiazzato Alfonso Signorini, che non si aspettava rivelazioni da parte sua. Purtroppo l’attrice è stata poco dopo eliminata dal Grande Fratello Vip, avendo perso il televoto: un peccato, perché avrebbe potuto dare tanto, di certo la caratura del suo personaggio è di ben altro spessore rispetto a tanti altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Raccontando la sua storia, la Grimaldi ha confessato tutte le difficoltà e i dolori che l’hanno colpita. A partire dal seno rifatto, che non dipende da una questione di egocentrismo, ma di salute e anche molto seria: “L’ho rifatto otto volte a causa di una setticemia. Nel momento in cui mi definivano una sex simbol io andavo in giro con un solo seno. La vita ti dà tanti ostacoli ma io sono una persona forte. L’ho fatto perché mi avevano detto che dovevo essere più presentabile, negli anni ’80 era più importante apparire che essere”.

La Grimaldi si sente comunque fortunata per la carriera e la vita che ha vissuto e soprattutto per quella che sta vivendo adesso assieme ad Imma Battaglia: “La mia famiglia mi ha insegnato valori e rispetto, in questa casa ce ne sono pochi”. Adesso ancora meno, dato che la Grimaldi è stata ufficialmente eliminata.

