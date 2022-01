GfVip, Miriana Trevisan umiliata da Katia Ricciarelli: "Sei una madre? Guarda come ti comporti"

04 gennaio 2022 a

Uno scontro piuttosto feroce è andato in scena al Grande Fratello Vip. Protagoniste Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, con quest’ultima che non le ha mandate a dire alla showgirl: “Tu sei una madre? Se sei una madre guarda come ti comporti, stai zitta”. La Trevisan ci è rimasta molto male e la prima reazione d’impulso è stata quella di uscire dalla casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Io non ce l’ho con nessuno - ha spiegato la Ricciarelli - ma mi sono stancata delle bugie. La signora era in camera mia a dirmi che mi aiutava, 40 minuti dopo mi nomina, sono stanca di ipocrisie e bugie. Prima veniva a dire che suo figlio sente che dico ‘santarellina’ e questo non deve succedere. E allora io le volevo dire: ma non hai paura che lui veda…”. Il riferimento è alla storia di Miriana con Biagio D’Anelli.

La Trevisan si è difesa e ha spiegato perché con Biagio si è lasciata andare mentre con Nicola Pisu no: “Perché una donna che ha un figlio non può amare? Con Nicola non c’è stato il trasporto che abbiamo avuto io e Biagio. Mi fai schifo, voglio uscire. Tu non mi dici stai zitta, non ti permettere”.

