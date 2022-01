Uomini e Donne, Andrea Nicole confessa: "Cosa si aspettava Maria De Filippi, c'è rimasta male"

04 gennaio 2022 a

a

a

C’è stata grande delusione tra i telespettatori e soprattutto tra gli opinionisti di Uomini e Donne per come è finito il trono di Andrea Nicole. Quest’ultima è stata attaccata anche fin troppo pesantemente da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non le perdonano minimamente il fatto di aver infranto le regole del programma e dubitano anche della sincerità della sua storia con Ciprian.

"Soddisfa ogni bisogno". Andrea Nicole? Il dettaglio spinto del fidanzato sulla star di Uomini e donne

Maria De Filippi dal canto suo è rimasta molto delusa, avendo scelto personalmente Andrea Nicole per il primo trono trans di Uomini e Donne: “Ci è rimasta male - ha confermato l’ormai ex tronista in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv - ma perché si aspettava un finale diverso, ma ha comunque teso la mano”. Andrea Nicole non ha rimpianti, contenta di aver scelto Ciprian pur contravvenendo le regole, dato che non c’è stata la classica scelta finale: i due si sono visti di nascosto dalla redazione, a casa di lei, e hanno pure passato la notte insieme.

"Di questo non parlate mai". Andrea Nicole, lo sfogo rabbioso della tronista di Uomini e donne

“Vogliamo andare a convivere - ha confidato l’ex tronista - vogliamo vederci il più possibile dato che io abito a Milano e lui a Roma”. Quindi le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele: almeno da questo punto di vista Uomini e Donne ha assolto pienamente al suo compito.

"Lontani dalle telecamere...". Andrea Nicola, la confessione di Ciprian: altro "siluro" contro Uomini e Donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.