GfVip, Soleil Sorge e il particolare imbarazzante: "La regia inquadra sempre", disgusto nella casa

Francesco Fredella 05 gennaio 2022 a

I piedi di Soleil Sorge diventano un caso. A molti telespettatori non sfugge il dettaglio, che sembra scorcentante. Cosa c’è sui piedi di Soleil? Non è l’unico dettaglio che spunta in questa edizione del Gf Vip: i piedi sporchi di Soleil e quelli di Sophie Codegoni fanno coppia con quelli di Nathalie Caldonazzo. E sul web non si parla d’altro.

Un dettaglio che porta ancora una volta Soleil al centro del Gf vip: prima il flirt con Alex Belli (ma si tratterebbe solo di un’amicizia) e poi spunta il particolare fetish che lascia tutti senza parole. Basciano lamenta cattivi odori e accusa Soleil. Davvero si tratta dei suoi piedi? L’ex tentatore, nemico di Alex Belli, sfodera un colpo che imbarazza tutti: sarà davvero colpa sua? A quanto pare cammina sempre scalza in casa e questo potrebbe essere una delle cause, condizionale d’obbligo.

Tutto, però, è in bilico: equilibri precari nella casa. Adesso si attende l’appuntamento di venerdì sera quando Soleil potrebbe essere protagonista di un altro- nuovo - scontro. Mettetevi comodi. Lo spettacolo sta per iniziare.

