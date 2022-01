Amici, Crytical "sparito da Capodanno". Un caso clamoroso a Mediaset, pesante sospetto

Francesco Fredella 06 gennaio 2022 a

Che fine ha fatto Crytical ad Amici 21? Non c’è traccia del rapper, che ha saltato gli ultimi appuntamenti su Canale 5. Non si è visto al pomeridiano e al daytime, ma non era il solo. Mancano anche i ballerini Mattia e Christian, tra l’altro assenti da molto tempo. Anche Rea non c’è in casetta, si pensa ad un’influenza, niente Covid: i ragazzi sono tutti isolati e tamponati.

Ma torniamo ai ragazzi: Mattia e Christian hanno partecipato alla cena di Natale mentre Crytical è sparito anche a Capodanno. Dov’è il rapper? Lui è uno degli ultimi allievi entrati nella scuola. Appena è uscito il video del Capodanno di Amici 21 su Witty tutti sono andati a caccia di Crytical, ma nessuna traccia: non c’è. Mistero.

Adesso sui social si rincorrono le ipotesi. Crytical potrebbe aver trascorso le festività da solo oppure è in isolamento. Condizionale d’obbligo: potrebbe essere stato male più a lungo dei suoi colleghi e, quindi, niente Capodanno. A togliere ogni dubbio ci pensa la madre del ragazzo. Che conferma: “Domenica il fantasma ricomparirà”. Basta attendere l’attesissima puntata del fine settimana.

