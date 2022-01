Uomini e Donne, la rivelazione a luci rosse di Tina Cipollari: "Nelle mutande Gianni Sperti..."

06 gennaio 2022 a

Scambio di battute tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non si sono risparmiati neppure nel giorno della befana. A iniziare è stato Sperti: "Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana". Questo il messaggio fatto recapitare da Gianni all'amica che non ha atteso molto prima di controreplicare.

"Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa". Uno scambio al vetriolo, ma anche molto ironico.

D'altronde, anche al di fuori delle telecamere, i due sono molto amici. Intanto qualche giorno fa al Grande Fratello Vip è emerso uno scoop che vedrebbe la Cipollari protagonista. L'opinionista ha infatti avuto un flirt con Giucas Casella. Una notizia che lei stessa non ha mai smentito: "E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?", ha detto scherzando sull'illusionista del programma di Alfonso Signorini.

