GfVip, Alex Belli e "la dedica a Soleil Sorge": si ribalta la casa, Delia Duran che dice?

Francesco Fredella 07 gennaio 2022

a

a

Lui, lei e l’altra. La soap non è finita, anzi secondo i beninformati il meglio deve ancora arrivare. L’ultima dedica a Soleil Sorge, che Alex Belli scrive su Twitter, fa venire un colpo a tutti. “Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!”, scrive.

Cosa accadrà domani sera? Sembra che Alex, il vero protagonista di questo Grande Fratello Vip, potrebbe dare filo da torcere ad Alessandro Basciano (lui lo chiama “orecchietta” o “american smile”). E non solo: nella casa potrebbe avvenire un altro confronto con Soleil Sorge nell’attesa del tanto vociferato ingresso di Delia Duran (se ne parla da giorni).

Se Delia dovesse entrare potrebbe difendere Alex dai dettatori della casa. Ma chi la conosce bene ci assicura che con il suo sex appeal potrebbe far saltare dala sedia gli uomini della casa. Basciano compreso. Delia potrebbe essere l’anello mancante, quello che serve ai concorrenti per comprendere l’acume di Alex Belli, la sua personalità e la voglia di libertà. Delia potrebbe essere l’ultimo miglio di una maratona che non è ancora finita.

