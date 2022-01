Amici 21, Lda ed Elena si insultano. "La casa sporca? Un pretesto". Indiscreto dalla casetta: cosa nascondono

Francesco Fredella 07 gennaio 2022 a

Lo scontro, adesso, potrebbe essere dietro l'angolo. Ad Amici 21 tra LDA ed Elena potrebbe accadere di tutto ed ancora non si capisce cosa nascondono i due allievi, protagonisti di una forte litigata. Tensioni, complotti e tanto di più? Un mistero ancora non spiegato per adesso. Intanto, i più curiosi hanno potuto seguire il loro scontro su Witty Tv. Ora si va verso un chiarimento che potrebbe arrivare alla prima puntata del 2022, in onda domenica 9 gennaio.

Come si nota da Witty Tv, la grande litigata è arrivata per le pulizie: si tratta, però, soltanto di un "casus belli", perché poi tutto si è incrinato nel peggiore dei modi. Si va verso il confronto voluto da Serena, Cosmary e Alex, che hanno notato disordine nello spazio comune. LDA, in questo momento, si è esposto più degli altri difendendo la propria posizione: non vuole che si pensi al fatto che non collabora con le faccende domestiche. Ricordiamo che nei turni delle pulizie fa coppia con Elena ed anche in questo caso lo scontro non è mancato.

Il problema sembra essere legato alla comunicazione. La discussione è degenerata, scontri su scontro ed urla: posizioni ben diverse e lontane tra loro. Appare chiarissimo, nel conteso di Amici, che la faccenda delle pulizie è saltato uno dei tanti motivi. Lo scontro diventa di fuoco e adesso gli occhi di tutti sono puntati su domenica 9 gennaio, quando andrà in onda finalmente Amici. Non mancheranno chiarimenti. Forse un faccia a faccia di fuoco.

