GfVip, Nathaly Caldonazzo brutalizza Katia Ricciarelli: "Punto di non ritorno, non esisti più"

Ai ferri corti: Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo se ne dicono di tutti i colori. Uno scontro a distanza che si consuma nella casa del GfVip. “E’ un punto di non ritorno”, ha spiegato la Caldonazzo, che mantiene le distanze dalla soprano. Lo ha svelato durante una chiacchierata con Miriana Trevisan. Aggiungendo, poi: “E’ un punto di non ritorno per me”. L'attrice ci è andata giù pesante, decidendo di stare il più lontano possibile dalla coinquilina: “Per me non esiste più”.

La Caldonazzo è arrivata da poco nella casa del GfVip ma già sta facendo parlare tutti. Dopo aver litigato con Valeria Marini (le due se ne sono dette di tutti i colori), adesso arriva l'ostilità con Katia: “Io sono coerente, io non ti parlo più, non ti guardo più, non esisti più, per me sei finita”. Nathaly ha spiegato anche il motivo del litigio con la Ricciarelli: “Ogni giorno mi deludi, non è successo una volta che ho sentito mezza cosa, ogni giorno mi dai la conferma di quello che sei”.

“Non mi siederò mai al tavolo con lei”, ha continuato. La Trevisan, allora, ha commentato: “Quello che ho fatto io qui. Sono rimasta sola”. La Caldonazzo è andata dritta per la sua strada, svelando le sue intenzioni: “Anche se facciamo un gioco tutti quanti insieme, non le rivolgo proprio la parola”. Infine ha aggiunto: “Se lei sta seduta lì io vado di là, non mi siederò mai al tavolo, per mangiare ho evitato”. Scontro totale questa sera?

