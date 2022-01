Uomini e Donne, ricordate Nicola Vivarelli detto Sirius? Impensabile, vita stravolta: come campa oggi

Francesco Fredella 07 gennaio 2022 a

Che fine ha fatto Sirius? Ricordate Nicola Vivarelli di Uomini e donne, uno dei personaggi più amati del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Sui social, dove va fortissimo, ha pubblicato una foto mezzo nudo con la domanda di rito: "Che ne dite, faccio Only Fans?" La risposta del pubblico è stata diversa: sì e no, ma anche molti commenti positivi alla foto con evidenti muscoli in primo piano.

Adesso, da quello che sappiamo, Sirius ha superato l'esame per diventare "primo ufficiale" e sarà presto imbarcato sulle navi da crociera (che rappresentano da sempre il suo lavoro). Ma poi c'è la tv, che l'ha colpito dopo la trasmissione investendolo con una popolarità inaspettata. Vivarelli è andato negli studi di Maria De Filippi per corteggiare Gemma Galgani e, a quanto pare, tra loro le cose sono andate male. Anzi malissimo.

Ma per il bel ragazzo toscano le fan non sono mancate. E forse neppure le chance in tv. "Vorrei fare L'isola dei famosi", ha raccontato ultimamente. Infatti, già lo scorso anno circolava il suo nome tra i papabili concorrenti pronti a sbarcare in Honduras. Ma poi la trattativa si sarebbe arenata in modo inspiegabile. Adesso, spunta anche l'ipotesi Grande Fratello Vip, sicuramente non nel corso di questa edizione che si avvia alla conclusione tra due mesi (ed è molto atteso l'arrivo di Delia Duran). Sirius potrebbe essere "freezato" per l'edizione che inizierà a partire da settembre 2022. Tenetevi pronti, il comandate sta per arrivare.

