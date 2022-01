The Voice Senior, rissa Orietta Berti-Loredana Bertè: "Hai dei parenti russi?", volano accuse pesantissime

08 gennaio 2022 a

a

a

L'esibizione di Mr Zivago, ex artista che ha trovato successo a Mosca negli anni Ottanta, ha creato qualche tensione tra Orietta Berti e Loredana Bertè a The Voice Senior su Rai 1. Dopo la performance, infatti, la Berti ha preso la parola dicendo: "Io sono stata la prima cantante italiana a cantare in Russia. Al mio paese c’è un busto di Lenin donato dai russi negli anni Settanta e mi hanno chiamato per quello, per cantare là sette giorni su sette”.

Orietta Berti, "l'amante, il marito e i tradimenti. Da giovane...". Una rivelazione clamorosa

A stretto giro è arrivata la replica della Bertè: "Lo sai che io ho rappresentato la Russia al Festival di Montreaux?”. “Ma perché hai dei parenti russi tu?”, ha domandato Orietta alla collega. La sorella di Mia Martini ha detto di no, ma si è mostrata anche un po' perplessa. Per stemperare la situazione a quel punto è intervenuto Clementino, altro giudice del talent, che ha smorzato i toni con vivacità e ironia.

Iva Zanicchi umiliata a The Voice: non la riconoscono e la stroncano, parole pesantissime, lo scherzo finisce male

Il rapper napoletano è intervenuto dicendo: "Io ho dei parenti che russano”. Le sue parole hanno divertito molto il pubblico, sia quello in studio che i telespettatori da casa. In tanti hanno apprezzato il suo gesto. Quanto al concorrente che ha dato inizio al tutto, purtroppo non è riuscito a passare le Blind Audition del programma ed è quindi stato costretto a tornare a casa.

Loredana Bertè furiosa con Gigi D'Alessio: "Attento...", alta tensione nei corridoi di The Voice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.