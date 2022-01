Gf Vip, Maria Monsé si schiera con Nathaly Caldonazzo nella lite con Carme Russo: "Ha deluso anche me"

08 gennaio 2022 a

Nathaly Caldonazzo durante la nuova puntata del reality show Gf Vip, andata in onda venerdì sera 7 gennaio, ha specificato per quale motivo l’altra volta è rimasta delusa quando Carmen Russo l’ha nominata, cioè di essere stata invitata al matrimonio della ballerina ma dal marito Enzo Paolo Turchi. La Russo è rimasta spiazzata, assicurando che non sapeva nulla della faccenda. A criticare la ballerina e showgirl ci ha pensato l’ex gieffina Maria Monsè: “Nathaly ha ragione, ha deluso anche me Carmen Russo”.

Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo hanno infatti discusso della nomination ricevuta dalla prima da parte della seconda. La Caldonazzo ha ricordato di essere stata invitata al matrimonio della Russo, da Enzo Paolo Turchi e di averlo sentito al telefono prima di varcare il reality show. L’ex gieffina Maria Monsè ha criticato la Russo sui social.

“Confermo anche io che sono stata invitata e quindi sono andata sia al matrimonio di Carmen che al battesimo di sua figlia Maria. Posso confermare l’atteggiamento freddo di Carmen“. Maria Monsè dopo aver sottolineato che Nathaly Caldonazzo si lamenta di essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, è tornata a dire la sua sul comportamento che la ballerina ha al Grande Fratello Vip 6: “Io sono proprio andata al suo matrimonio e Carmen era una delle persone più fredde nella casa. E’ tra le persone meno accoglienti della casa“.

