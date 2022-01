C'è posta per te, Paolo Bonolis e la battutaccia su Maria De Filippi: "Questa è come...", attimi di gelo in studio

09 gennaio 2022 a

a

a

Su il sipario, torna C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi, in onda il sabato sera su Canale 5. E per la prima puntata della nuova edizione, quella di sabato 8 gennaio, ecco un ospite d'eccezione, ossia Paolo Bonolis, che ha dato manforte a Matteo, ragazzo 18enne di Palermo che ha chiamato nel programma i suoi genitori, che lui chiama "supereroi", che lo hanno aiutato e sostenuto quando a 15 anni lui aveva scoperto di avere un linfoma di Hodgkin. Una malattia che oggi il ragazzo si è lasciato alle spalle: voleva ringraziare mamma e papà davanti a tutta Italia, nello studio della De Filippi.

"Questa è come...". Prego? Paolo Bonolis, battutaccia su Maria De Filippi: attimi di gelo in studio

Ma, si diceva: Paolo Bonolis. Un fiume in piena. Infatti, appena entrato in studio ha punzecchiato la De Filippi con una serie di battute, tanto che lei ha tagliato corto: "Piantala". Quindi, Maria ha affermato di trovarlo in ottima forma: "Stai benissimo", "Anche tu sei particolarmente bona", ha risposto lui. "Anche tu", ha ribattuto lei.

"Il mio Michelino...". Il dramma di Paola Caruso, in lacrime per il figlio: una storia atroce

E ancora, Bonolis ha aggiunto: "Ci vediamo una volta all’anno, è come il tacchino negli Stati Uniti. Comunque è un piacere essere qui". Poi, i regali portati dal conduttore di Ciao Darwin, tra cui una pianola regalata a Matteo. E quando è stato il momento di prenderla, altro scambio di battute con la De Filippi, che gli chiedeva di fare in fretta: "Vai a prendere il dono". E Bonolis, ad altissima voce: "Lo so! Lo so! L’ho portato io. Adesso vado a prenderlo. Aho, questa è il Mossad", ha concluso paragonando la De Filippi ai servizi segreti israeliani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.