Ballando, confessione-choc di Veera Kinnunen: "Non voglio partorire", le urla e il dramma durante le contrazioni

Confessioni intime, quelle in cui si spende Veera Kinnunen, la ballerina di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 la cui edizione di quest'anno è stata vinta da Arisa e Vito Coppola. Confessioni, quelle di Veera, che arrivano a meno di un mese dalla nascita di Valer, il suo primo figlio, venuto al mondo lo scorso 19 dicembre. Il papà è il judoka Salvatore Mingoia, con cui la Kinnunen sta da circa due anni.

E così, la ballerina racconta al settimanale DiPiù le gioie e i dolori del parto. Già, perché non tutto è andato liscio così come sperava e avrebbe voluto: nel bel mezzo delle contrazioni, infatti, ha scoperto che la clinica dove aveva scelto di partorire era stata costretta a chiudere per un'emergenza dell'ultima ora.

"A quel punto ho cominciato a gridare: Non voglio partorire, non voglio partorire. Mi sono rannicchiata sul letto, ho iniziato a piangere. Ero nel panico più totale. Non avevo proprio preso in considerazione l’idea di partorire altrove", ha raccontato la Kinnunen. A quel punto ha preso in mano la situazione il suo Salvatore, che la ha portata al Policlinico Gemelli. Quindi, un parto che non è stato assolutamente facile: ben diciotto ore di travaglio, dunque l'epidurale per placare i dolori. Poi la gioia, assoluta, della maternità.

