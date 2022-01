Amici, dramma-Covid per Maria De Filippi: la puntata si apre così, sconcerto in studio (e pesanti sospetti)

09 gennaio 2022 a

Una brutta, pessima sorpresa ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La puntata è quella di oggi, domenica 9 gennaio. Puntata che si apre con tre pesantissime assenze in studio, quelle di Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Insomma, gran parte del cast del seguitissimo programma Mediaset.

I tre infatti erano in collegamento su degli schermi posti dietro le cattedre. Non è la prima volta che succede, è da quando è ricominciato Amici nell’autunno del 2020 che capita e il motivo è palese: il maledetto Covid. La De Filippi da par suo non ha detto nulla sulla loro assenza in studio, ma sembra quasi scontato che sia dovuta a dei contatti con i positivi. O, peggio, al fatto che potrebbero aver contratto il virus.

Si ricorda che la puntata è stata registrata ieri, insomma non è in diretta, ma l'assenza dei tre non era stata anticipata. Per inciso, Rudy Zerbi nelle ultime ore su Instagram ha pubblicato una serie di stories che lo ritraevano invariabilmente a casa: insomma, l'ipotesi-Covid, in qualsiasi delle due forme ipotizzate, è assolutamente concreta. La Cuccarini, al contrario, ha lasciato intendere di essere nuovamente positiva al Covid, e lo ha fatto con un messaggio pubblicato su Instagram con chiari riferimenti alla sua positività di un anno fa: "Come lo scorso anno, anche la prima puntata di Amici del 2022 è ‘alternativa’. Grazie per la valanga di messaggi, stiamo tutti benissimo! Ho approfittato di questi giorni per un po’ di ‘detox’ social, ma dopo una settimana già mi mancate!", conclude Lorella Cuccarini. Insomma, tutto sembra tornare..

