Selvaggia Lucarelli, il Covid e il festino: "Ricordatevi di questo signore". La bomba su Uomini e donne

Selvaggia Lucarelli contro Andrea Damante. E la Rete esplode. Tutto per colpa di alcune dichiarazioni contro il vaccino anti Covid-19, che avrebbe fatto l'ex tronista di Uomini e donne ed ex concorrente del Gf vip. Secondo la Lucarelli, sempre molto attenta al web, Damante avrebbe trasgredito le regole anti-contagio che prevedono il distanziamento. Così, il bel Damante finisce nell'occhio del ciclone.

La giornalista su Instagram parte all'attacco contro l'influencer e dj. "Spero che le discoteche si ricorderanno di questo signore", scrive la Lucarelli. Secondo alcuni video diffusi sul web avrebbe organizzato una festa con dj set contro le anti contagio. Tutto questo, insomma, avrebbe provocato grandi assembramenti. Sarà tutto vero? Per la Lucarelli sì. Tra l'altro, secondo la sua testimonianza ci sarebbero molte segnalazioni di feste che avrebbe organizzato il Dama in barba alle regole. Il dj, risultato positivo lo scorso Capodanno, ha trascorso la quarantena con l’attuale compagna, Elisa Visari. Ma c'è un altro dettaglio. Alla festa incriminata sarebbero stati presenti altri due personaggi: Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il fidanzato Ignazio Moser.

Non è la prima volta che Damante finisce nella bufera per legati a presunte feste. Infatti, tempo fa giravano alcune foto di una sua serata in una discoteca di Alba Adriatica con evidenti assembramenti (il locale in questione è stato poi chiuso per cinque giorni). Anche in quel caso la Lucarelli è intervenuta contro Damante. Senza fare alcun tipo di sconto. Per adesso non si conosce la reazione del dj che potrebbe replicare alle accuse durissime mosse sui social. Cosa accadrà? Basta attendere ancora un po' per saperlo.--

