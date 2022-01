Dayane Mello, "notte di bagordi erotici". Ecco il risultato: nuda a letto, c'è solo un tanga

10 gennaio 2022 a





Un rientro bollente in Italia per Dayane Mello. La modella brasiliana, diventata famosa per aver partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello Vip e poi alla Fazenda, reality brasiliano in cui sarebbe stata molestata dal collega Nego do Borel (versione poi smentita, dopo molte settimane), è in Italia e fa coppia fissa con Andrea Turino, giovane imprenditore campano di 25 anni. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele, con vacanze di Natale e Capodanno trascorse all'insegna del romanticismo e della passione. E tutto, ovviamente, testimoniato dai profili sociale di Dayane.

La statuaria modella ha pubblicato una Story su Instagram in cui lei completamente senza vestiti, sotto le lenzuola, riprende il compagno al suo fianco, visibilmente sorpreso e un po' in imbarazzo. I due si sono appena risvegliati dopo, è il legittimo sospetto di molti fan, una nottata di bagordi erotici e coccole assortite in una camera d'hotel. "Andrea è il ragazzo più famoso del momento. Quanto sei famoso da 1 a 10?", lo provoca lei giocando sulle malelingue e le voci maliziose dei social. "Quanto sei fortunata da 1 a 10?", replica il 25enne. "Quello sicuro", ammette la Mello, molto presa dal ragazzo. A coprire le grazie della brasiliana, soltanto un tanga bianco decisamente sensuale.

Non tutti sanno, forse, che a mettere lo zampino nella nuova relazione di Dayane è stato ancora una volta il Grande Fratello Vip. Un anno fa tutti parlavano della sua relazione "molto intima" con la coinquilina Rosalinda Cannavò (in arte Adua del Vesco), poi naufragata tra screzi, litigi e gelosie assortite. A presentare alla Mello Turino è stata Soleil Sorge, la stella di questa edizione del reality di Canale 5 e grande amica di entrambi i ragazzi. Il colpo di fulmine sarebbe scoppiato durante una vacanza a Mykonos, resistendo più che egregiamente fino a oggi.

