Uomini e Donne, dramma-Covid per Lorenzo e Claudia: "Una situazione di m***", "Mi sono rotto i co***"

Francesco Fredella 10 gennaio 2022 a

a

a

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono ancora al centro di quello che accade a Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Ma hanno dimostrato di essere uniti, innamorati. Ora stanno combattendo contro il Covid. Insieme, come sempre. L’ex tronista è risultato positivo al virus mentre la sua fidanzata è negativa: i due sono nella stessa casa con le mascherine Ffp2.

"C'è rimasta male, cosa si aspettava". Andrea Nicole, terremoto a Uomini e donne: la reazione di Maria De Filippi



“Noi abbiamo pranzato sempre separati e ora mi sono rinchiusa in camera di nuovo”, dice l’ex corteggiatrice. Che poi ammette: “La situazione sta diventando insopportabile”. Sui loro social arrivano decine e decine di commenti, domande e interazioni: i due si stanno dedicando molto ai fan (un po' come hanno fatto Fedez e Chiara Ferragni durante la quarantena).

"Ma se nelle mutande ti metti...". Tina Cipollari l'ha detto davvero: la rivelazione a luci rosse su Gianni Sperti



"E' proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato”, dice ancora Claudia. “Ne sto risentendo tantissimo, ma passerà. E' una situazione di m**** Non so che dire”, conclude. Intanto, Lorenzo Riccardi positivo al Covid non lamenta cattive condizioni di salute. Nonostante ciò, usando il suo profilo social, si fa vedere anche lui molto stanco di questa brutta situazione. Poi arrivano le parole choc dell'ex tronista. “Mi sono veramente rompendo i co***** oggi. Non ce la faccio più”, dice Lorenzo positivo al Covid. La coppia del Trono Classico spera di tornare presto al lavoro perché i progetti lavorativi non mancano. E nemmeno quelli sentimentali: lavoro e figli. La famiglia potrebbe allargarsi? Probabilmente sì, ma per adesso si tratta soltanto di poco. Dopo il Covid sapremo cosa accadrà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.