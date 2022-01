Gianni Sperti bombarda Paola Barale dopo le accuse: "Ci vuole rispetto", rissa tra ex

Francesco Fredella 10 gennaio 2022 a

Botta e risposta. Paola Barale contro Gianni Sperti, vecchia ruggine che non va via dopo la fine della loro storia d'amore che negli anni Duemila finì su tutti i giornali. A Verissimo la Barale ha attaccato il suo ex marito, che adesso torna a replicare alle accuse. “Ci vuole soprattutto molto rispetto”, dice. Nella puntata di Verissimo, però, la Barale ha criticato anche un altro suo ex, Raz Degan (con il quale ha avuto una storia d'amore dopo la fine del suo matrimonio).

Adesso, però, parla l'opinionista di Maria De Filippi. Che rispedisce le accuse al mittente. “L’amicizia e l’amore richiedono altrettanta arte”, continua Sperti, recuperando una frase di Rudolf Nureyev: "L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi”.

La showgirl, nel salotto di Silvia Toffanin, ha detto: “Ho subìto mancanze importanti, soprattutto mancanza di verità. Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera lo so che sembra molto strano, però secondo me sia Gianni e Raz con me si sono dimostrati allo stesso identico modo”. Per adesso, ha rotto il silenzio solo Sperti. La Barale, nell'intervista che ha lasciato interdetta anche la conduttrice, ha puntualizzato così: "Sono due persone che non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono, insomma non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi per motivi diversi, quindi sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace. Da un uomo io ho bisogno soprattutto di verità, lealtà, complicità e comprensione”.

