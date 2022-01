Gf Vip, Alfonso Signorini inchioda Giucas Casella: "Hai tradito Valeria". E la sua compagna è in studio...

Francesco Fredella 11 gennaio 2022 a

“Hai tradito Valeria”: Alfonso Signorini spiazza tutti. Compreso Giucas Casella che è stato protagonista della puntata di ieri, lunedì 10 gennaio, del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale 5. In studio è arrivata Valeria, la sua compagna da 40 anni. Non si sono mai sposati ed il mentalista le ha fatto una proposta in diretta. Alfonso Signorini, però, ha messo in difficoltà Giucas Casella: il suo passato non è mai stato dimenticato dal direttore di Chi. Giucas Casella avrebbe tradito la compagna con un’altra donna, dalla quale ha avuto James (oggi medico chirurgo a Roma).

Valeria compare all’improvviso. E dice: “Volevo che ti sentissi libero e che ti riaffiorassero tutti i ricordi... Volevo ti sentissi libero di muoverti in casa... Per questo ho atteso mesi prima di incontrarti. Ti sono sempre stata accanto... Ho sposato la tua causa anni fa…Patto d’amore…”

Ma ad un certo punto Giucas urla e fa quella proposta di matrimonio tanto attesa. “Vuoi sposarmi?”, dice. E lei risponde con un secco sì. Nessun abbraccio, nessun bacio: Valeria e Giucas si sposeranno. Appena finirà il Gf vip sapremo qualcosa in più, Signorini gongola dopo lo scoop che è arrivato in diretta.

La sua storia con Valeria è sempre stata sulle copertine dei giornali. Lei, anni fa, era un’annunciatrice Rai. Poi ha conosciuto Giucas ai tempi di Domenica In con Pippo Baudo. “Ci siamo frequentati e innamorati”, ha svelato in diretta ad Alfonso Signorini. Il resto della storia la conosciamo tutti. Da una scappatella con una ballerina inglese, però, Giucas ha avuto James (che oggi fa il medico e l’ha reso nonno).

