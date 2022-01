Gf Vip, Delia Duran scarica in diretta Alex Belli: "Io soffrivo, e lui...", rivelazioni sconcertanti

Francesco Fredella 11 gennaio 2022 a

a

a

Lui, lei e l'altra. Alex Belli, Delia Duran e, ovviamente, Soleil Sorge. La soap non è finita: dopo l'uscita di Alex dal Gf Vip arriva l'ingresso di Delia Duran (che attualmente è in quarantena in albergo). Ma lo show di Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5 continua. Stavolta, Delia molla in diretta Alex e parla di una pausa di riflessione: uno scoop che fa saltare tutti dalla sedia. Signorini, prima di tutto, resta senza parole.

"Hai tradito Valeria". Signorini spietato contro Giucas Casella: la compagna del mago è in studio...

"In questi giorni, visto che ci sono stati alti e bassi, io mi sono presa una pausa in verità con Alex. Continuavamo a litigare, continuavamo imperterriti a dirci anche delle brutte cose e ho deciso di avere il mio spazio in questo momento e di riflettere. Mi sono rotta le scatole di questa storia”, dice Delia. Alex in studio resta per un po' senza fiato. E' incredulo. La situazione gli sfugge di mano? Per adesso non si sa, ma la sua calma sicuramente dà a tutti molto respiro.

"Avevo solo 17 anni...". Violenza sessuali, il dramma di Valeria Marini: la rivelazione che fa calare il gelo in studio

Delia prosegue. Un fiume in piena. “Invece di preoccuparsi del nostro rapporto si preoccupa di Twitter. Io ho sofferto tre mesi e tu non ti preoccupi per il mio stato d’animo. Ti preoccupi della risposta ai tuoi fan, mi dà fastidio. Fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia”, dice. Insomma entra perfettamente nel ruolo.

Poi prende la parola Alex, l'attore principale di tutta la vicenda. Belli prova a parlare, ma viene interrotto dall’applauso del pubblico in studio. Poi conferma la pausa con Delia Duran: “Effettivamente abbiamo discusso tanto ma se pubblico qualcosa non è per difendere Soleil. Stava proteggendo qualcosa che era sacrosanto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.