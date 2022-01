Gf Vip, Selvaggia Lucarelli insulta ancora Alfonso Signorini: "Chi condanna o assolve la sua doppia morale"

11 gennaio 2022 a

a

a

Il Grande Fratello Vip ancora oggetto delle critiche di Selvaggia Lucarelli. Più che il programma di Canale 5 nel mirino ci è finito il conduttore, Alfonso Signorini. Il motivo? La sua conduzione che non si focalizzerebbe sulle dinamiche del reality, ma sulle storie dei concorrenti. Da qui la stoccata della giornalista su Instagram: "Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa".

Katia Ricciarelli, lo sfregio in diretta tv a Manuel Bortuzzo: gelo siderale nella casa

Il riferimento sembra essere a quanto accaduto nei giorni scorsi con Katia Ricciarelli. Il soprano, da sempre amica del conduttore, ha pronunciato parole ben poco carine nei confronti di Lulù Selassiè. Per "punire" la Ricciarelli Signorini si è limitato a un rimprovero, scatenando alcuni telespettatori che avrebbero voluto vederla espulsa. Da qui la frecciata della Lucarelli.

“Ha deluso anche me Carmen”. La Monsé dalla parte della Caldonazzo dopo la lite con la Russo

Eppure per la firma di Tpi non è la prima volta. Qualche tempo fa la Lucarelli aveva messo alla gogna il conduttore del Gf Vip che si era detto contrario all'aborto. "Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il Paese né il corpo delle donne". E infine le parole che hanno accesso un altro botta e risposta: "Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo". Insomma, tra la Lucarelli e Signorini non sembra scorrere buon sangue.

"Hai tradito Valeria". Signorini spietato contro Giucas Casella: la compagna del mago è in studio...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.