Amici, il dramma di Tancredi: "Angoscia, solitudine, paura". Il momento più buio

Senso di difficoltà e paura. Per Tancredi, uno dei talenti di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, arriva una confessione inaspettata. Stavolta direttamente dalle colonne del settimanale Chi. L'ex concorrente svela: “Assalito da angoscia, solitudine e paura”. Stavolta, oltre al successo e alla popolarità, svela l'altra faccia della medaglia. “Ho capito di essere entrato in un tunnel buio a fine giugno e inizio luglio quando mi sono ritrovato da solo a casa e sono stato assalito da angoscia, solitudine e paura”, dice ancora. E poi rincara la dose così: "Vissuto un mix di emozioni negative”. Si tratta di una vera confessione che spiazza abbastanza i fan. L'ex allievo di Amici prosegue nell'intervista al magazine di Alfonso Signorini. “Siamo tutti deboli e non dobbiamo nasconderlo”, dice, ammettendo di aver trovato da solo la forza per reagire al post trasmissione. “Dalla mia esperienza ho capito che siamo tutti deboli e non dobbiamo nasconderlo, dobbiamo solo accettarlo. Io ora l’ho accettato": le parole di Tancredi fanno riflettere e, al tempo stesso, non lasciano a doppie interpretazioni.

Il 21 gennaio uscirà il suo album, che s'intitola "Golden Hour". E l'ex cantante di Amici ha raccontato quello che si nasconde dietro il brano “Ho bisogno”, che parla della necessità di amare. “È una richiesta così semplice e così vera, ma anche così difficile da dire”, ha sottolineato Tancredi che poi ha ammesso: “L’amore è il motore di tutto: tutti abbiamo bisogno di amare”.

Tancredi, la scorsa estate, si era sfogato sui social. "Tutti i giorni cerco di capire come mai c'è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa". E ancora: "Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande", un messaggio durissimo che aveva lasciato tutti senza parole. E senza motivo.

