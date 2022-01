Uomini e Donne, Gemma Galgani ridicolizzata da Stefano: "Quel signore...", un colpo bassissimo

12 gennaio 2022 a

"Mi spiace che tu abbia rifiutato il mio corteggiamento perchè ti sei fatta abbindolare da quel signore…”: Stefano ha ripreso Gemma Galgani a Uomini e donne, nella puntata andata in onda oggi su Canale 5. Il Cavaliere si è detto dispiaciuto per il fatto che la dama sia stata trattata male dall'altro corteggiatore. Le sue parole sono state seguite da un lungo applauso da parte del pubblico in studio.

A quel punto la Galgani, ancora scottata dalla delusione amorosa, è intervenuta, dicendo che all'inizio ha creduto nella buona fede del cavaliere Leonardo. Poi però ha chiesto scusa e ha ammesso di aver commesso un clamoroso errore: “Non avrei dovuto cedere al suo ricatto, però non potevo sapere come sarebbe finita la cosa…”. L'altro corteggiatore, infatti, l'aveva messa di fronte a una scelta, che ha portato Gemma a optare per Leonardo e non per Stefano.

A dire la sua è stato anche Gianni Sperti, che ha invitato Stefano a passarci sopra e a dare una nuova possibilità alla dama. Un altro cavaliere, invece, ha fatto notare a Stefano che Gemma Galgani ha agito in quel modo perchè ancora una volta ha dimostrato di essere una donna seria e con sani principi: “Ha dimostrato fedeltà…Tu dovresti parlarle in un’altra maniera. Dovresti portare molto più rispetto”. Il cavaliere a quel punto ha ammesso: "Sono deluso, ma confermo di essere interessato a conoscerla…”.

