Amici, Mattia Zenzola infortunato. Maria De Filippi lo gela: "Vediamo se puoi restare"

Francesco Fredella 13 gennaio 2022 a

a

a

Nella scuola di Maria De Filippi Mattia Zenzola deve fare i conti con un terribile infortunio, che potrebbe metterlo praticamente KO. «Si vedrà se puoi rimanere nella scuola», dicono dal programma che sforna ogni anno decine di talenti.

Dramma-Covid per Maria De Filippi, la puntata di Amici si apre così: sconcerto in studio (e pesanti sospetti)

Un brutto incidente potrebbe pregiudicare la sua partecipazione alle prossime puntate di Amici 21. Ed il pubblico, sempre ben attento, ha già notato la sua assenza: manca da domenica scorsa. Domenica, durante la messa in onda dello speciale, il ballerino non si è esibito. Gelo in studio.

"Devo far entrare il medico?". Maria De Filippi preoccupata per Alessandra Celentano, caos in studio



«Hai una microlesione Si vedrà se puoi rimanere nella scuola. Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che tutto vada bene», ha detto la De Filippi. La reazione di Mattia Zenzola è stata ripresa da tutti: il ragazzo, Che stava vivendo la sua grande possibilità, è scoppiato in lacrime.

"Arisa? Una cosa che nessuno sa". Rudy Zerbi choc, la confessione: "Cosa mi ha scritto di nascosto"



«Andare via in questo modo sarebbe la cosa più brutta», ha detto il ballerino. Deve seguire tre settimane di riposo, senza ballare. Si tratta di uno stop che, alla vigilia del serale (inizierà a breve), potrebbero pesare come un macigno. L'allievo potrebbe essere costretto a lasciare la classe di Amici. «Io tre settimane così ad aspettare non reggo, non ce la faccio», ha detto ancora. Adesso occorre capire quali saranno per lui i tempi di recupero, ma sicuramente si tratta di un imprevisto che non doveva assolutamente accadere e che ha lasciato tutti senza parole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.