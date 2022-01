La pupa e il secchione, due di picche a Barbara D'Urso: "Perché le ho detto no", chi si sfila

13 gennaio 2022 a

a

a

Barbara D'Urso torna in prima serata. Pare, infatti, che la nuova edizione de La Pupa e il Secchione sarà condotta proprio da lei e andrà in onda la prossima primavera su Italia 1. Sembra, inoltre, che la produzione voglia tornare un po’ alle origini, riportando il programma in studio e trasmettendolo in diretta. Non si sa ancora, però, chi farà parte del cast.

"N0n posso accontentarti". Come (e perché) Memo Remigi ha lasciato una giovanissima Barbara D'Urso

Stando ai primi rumors, tra i partecipanti avrebbe dovuto esserci Cristiano Malgioglio. Il settimanale Oggi aveva anticipato che Mediaset stava corteggiando il cantante per portarlo a far parte del cast del noto varietà di Italia 1. TvBlog, allora, ha contattato il diretto interessato per avere delle risposte. Malgioglio, però, pur ammettendo di essere stato contattato per entrare nel cast, ha spiegato anche di aver rifutato la proposta arrivata da Mediaset e da Barbara D’Urso: “Ho dovuto purtroppo declinare l’invito”.

"Un accorato appello". Indiscrezioni su Pier Silvio a Mediaset: chi ha scelto per la "missione impossibile", i nomi

Il motivo del suo rifiuto? E' stato lui stesso a spiegarlo. Al momento ha altri “progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma”. In ogni caso, ha fatto sapere che trova questo show “molto bello e divertente”. Alla fine ha ringraziato “di cuore” sia Mediaset che la D’Urso per l’invito e poi ha fatto un caloroso in bocca al lupo a chi accetterà di svolgere il ruolo di giurato in questa nuova edizione. Il programma a cui il cantante dovrebbe partecipare, invece, è un “talent show che andrà in onda su uno dei canali della tv portoghese”. Anche se non c'è ancora nessuna conferma a riguardo. I nomi in lizza per La Pupa e il Secchione, per ora, sarebbero quelli di Simona Izzo, Antonella Elia, Laura Freddi e Flavia Vento.

Simona Branchetti al posto della D'Urso? Clamorosa sorpresa all'esordio, ecco le cifre dello share: Mediaset si interroga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.