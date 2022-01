Uomini e Donne, scandalo per Roberta e Samuele: le prime foto (vietate), un caso per la De Filippi

Francesco Fredella 13 gennaio 2022 a

Insieme, come prima e più di prima. Adesso per Roberta e Samuele - dopo Uomini e Donne stanno - inizia un nuovo cammino. Il momento della loro scelta è stato registrato a metà dicembre e quindi non hanno potuto mostrarsi insieme sui social, pur iniziando a vivere questa loro unione. Nessuno spoiler sul web, tutto tace e quindi tutto piace (ai diretti interessati). Roberta Giusti e Samuele Carniani, nuova coppia di Uomini e Donne, vivono al buio una parte della loro vita. E lo fanno in silenzio, senza clamori e senza rumori. Nessun like e nessuna Ig Stories, in barba alle regole della Rete.

Però, dopo la scelta - che è andata in onda ieri - sono finalmente arrivate le prime foto su Instagram. Avvinghiati e innamorati, vicini più che mai. Oggi festeggiano il loro primo "mesiversario": trenta giorni esatti dalla scelta. “Best moments del nostro mese in incognito”, racconta l’ex tronista per commentare le immagini di questa storia d'amore.

Verrebbe da dire: questione di feeling. Tutto vero, tra loro l'intimità non manca e neppure un rapporto di affetto fortissimo. Forse è ancora presto per definirlo amore? Samuele scrive: "Vi lascio una bozza delle nostre prime settimane”. Così i video insieme a Roberta fanno il giro della Rete dopo Uomini e Donne. I fan stanno impazzendo. Capitolo primo di una storia d'amore che potrebbe essere assai lunga ed entusiasmante. Il resto lo affidiamo al futuro, che sicuramente conosceremo sui social dove la coppia va molto forte.

