Gf Vip, ascolti in calo senza Alex Belli? La decisione (pazzesca) di Alfonso Signorini per ribaltare il format

Un mese senza Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Esattamente il 13 dicembre l'attore usciva da Cinecittà, ma da quel momento il reality di Alfonso Signorini non fa "13": le dinamiche mancano al pubblico che si è appassionato alla vicenda Alex- Soleil Sorge- Delia Duran. Che, adesso, entra nel programma di Canale 5: il suo ingresso è atteso per venerdì sera. A quanto pare entrerà da single, visto che ha mollato Belli in diretta. Ma tutto potrebbe accadere nei prossimi mesi, soprattutto perché Soleil Sorge ancora non sa dell'arrivo di Delia. Il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

Alex, intanto, non commenta. Lavora. Nella sua "Factory", la grande casa a due piani in via Mecenate a Milano scatta foto: shooting, modelli e modelle si rivolgono a lui, che è un'artista geniale non solo davanti alle telecamere. Infatti, ha percorso migliaia di chilometri in giro per il mondo per scattare fotografie di ogni tipo. E continua a farlo nel suo regno, che per l'appunto ha soprannominato "Factory".

La favola, o forse la soap, continua in tutti i modi: lati positivi e negativi, insomma non manca in questo momento il rovescio della medaglia. Alex Belli sta per essere spettatore di quello spettacolo che potrebbe tenere incollati alla tv milioni di italiani, ancora una volta. Come è accaduto in questi mesi. La retorica del silenzio potrebbe non funzionare stavolta: si attendono parole, confronti e discussioni. Scenate di gelosie e tanto altro di più perché l'anello mancante, quell'ultimo miglio tanto atteso, sta per arrivare. Rigorosamente in diretta.

