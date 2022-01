Uomini e Donne, il dramma di Luisa Anna Monti: "Terapia ormonale devastante", la lotta contro il tumore

14 gennaio 2022 a

Una ex dama di Uomini e Donne sta lottando contro il cancro. Si tratta di Luisa Anna Monti, che la scorsa estate aveva scoperto di dover fare i conti con una terribile malattia: già in quell’occasione aveva mostrato grande forza e ancora oggi non ha alcuna intenzione di mollare, ma anzi è determinata a continuare a combattere.

Tra l’altro può sempre contare sul supporto e sull’amore di Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono passati sei mesi da quando la Monti rivelò in un’intervista rilasciata a Donne Magazine di avere un tumore al seno. Nelle ultime ore ha condiviso un aggiornamento sulla sua lotta: “La terapia ormonale è devastante - ha confessato la 49enne - ma non si molla, mai”. Insomma, l’ex dama di Uomini e Donne è molto provata a causa delle cure a cui si sta sottoponendo per provare a sconfiggere il cancro.

Di certo sta dimostrando di essere una donna forte, come quelle citate da lei stessa: “Non hanno paura, scavalcano i muri invalicabili, non temono le tempeste e hanno la luce del Sole. Se crollano fanno finta vada tutto bene e vivono con il sorriso”.

