Gf Vip, terrore per Gianmaria Antinolfi: si accascia sul tavolo e rischia di soffocare, tragedia sfiorata

Gianmaria Antinolfi si è rivelato una sorpresa all’interno di questa edizione del Grande Fratello Vip. A breve potrebbe uscire per motivi di lavoro, dato che quando è entrato non era noto che il programma si sarebbe protratto fino a marzo: la sua sarebbe una perdita pesante, e non solo per le varie vicende amorose, che al momento lo vedono molto vicino a Federica Calemme ma anche riavvicinato a Soleil Sorge, una delle sue ex fidanzate.

Stavolta però Antinolfi ha fatto parlare di sé sui social per un motivo completamente diverso, che ha destato una certa preoccupazione innanzitutto nei coinquilini e poi nei telespettatori che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra. A un certo punto, l’imprenditore si è infatti accasciato sulla tavola e ha rischiato di soffocare mentre mangiava. Quando gli altri si sono resi conto di quanto stava accadendo, si sono precipitati ad aiutarlo.

“Si è ustionato”, ha urlato allarmata Manila. “Ma respiri? Gian, sputa”, ha aggiunto Sophie. In pratica Gianmaria aveva ingerito un boccone bollente che gli era finito di traverso: dopo un po’ di acqua e dopo aver tossito per qualche minuto, l’allarme è rientrato e tutto è ritornato alla normalità: solo uno spavento per Antinolfi.

