GfVip, "rapporto a tre con Fabrizio Corona e Nina Moric guardava". Bomba da censura

Francesco Fredella 14 gennaio 2022 a

a

a

Il triangolo no, pare che non l’abbiano considerato. Adesso le dichiarazioni choc di Giacomo Urtis fanno il giro della Rete. Il chirurgo svela una notizia di gossip ad un’altra concorrente Sophie Codegoni. Il condizionale è d’obbligo: avrebbe avuto una relazione a tre con Fabrizio Corona e quella che all’epoca era sua moglie, Nina Moric. Le sue dichiarazioni, però, non trovano riscontro: si tratta della versione dei fatti di Urtis mentre Corona non resta in silenzio e scherza: “Amore mio unico grande e solo… era un nostro segreto… dai!”.

Si accascia sul tavolo e rischia di soffocare: terrore per Antinolfi al Gf Vip, tragedia sfiorata

Riavvolgiamo il nastro. Corona svela: “Lui non ne ha mai fatto mistero. Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tatuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo’, e lui ‘Piacere Fa….”. L’ ex re dei paparazzi, però, torna a scherzare sulla vicenda entrando a gamba tesa: si tratta di uno scambio di Ig stories che diventano virali. Poi a sganciare la bomba ci pensa Riccardo Signoretti, secondo cui nella vita di Urtis ci sarebbe stato un calciatore famoso.

Gf Vip, ascolti in calo senza Alex Belli? La decisione (pazzesca) di Alfonso Signorini per ribaltare il format

Arriverà un faccia a faccia tra Corona e Urtis in prima serata al GfVip? Signorini lo chiamerà per una replica? Bisogna attendere un po’ per sapere cosa accadrà. Intanto, il chirurgo dovrà fare i conti con Pago, che entrerà nella casa per mettere i puntini sulle “i” dopo le frasi choc che Urtis ha pronunciato nei confronti di Miriana Trevisan. E lo scontro continua.

"Ti tiro uno schiaffo", Katia Ricciarelli fuori controllo al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.