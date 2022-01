Uomini e Donne, Marcello Messina su Tina e Gianni: "Mentre non eravamo inquadrati...", retroscena-bomba

14 gennaio 2022 a

"Hanno capito che ero pulito": Marcello Messina, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha rivelato un retroscena sugli opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due hanno sempre avuto un giudizio negativo su di lui, soprattutto per via della frequentazione con Ida Platano, che non si è conclusa nel migliore dei modi. Il sospetto di alcuni, infatti, era che Marcello avesse già una relazione avviata fuori dal programma.

Il cavaliere ha sempre smentito. Ma non tutti gli hanno creduto. Alla fine, comunque, è stato proprio lui ad annunciare di avere conosciuto una persona speciale, attraverso il suo lavoro. E così ha lasciato la trasmissione. Adesso, in un'intervista a PiùDonna, Messina ha rivelato cos’è realmente accaduto durante la sua ultima puntata in studio con Gianni e Tina: "L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore”.

Secondo l'ex cavaliere, inoltre, in molti partecipano al dating show solo per ottenere visibilità. A tal proposito ha lanciato una frecciata: "Mi sembra strano che nei percorsi molto lunghi, che durano dai 4 ai 10 anni, non si conosca la persona giusta anche all’esterno dello show”. Sulla fine della frequentazione con Ida, invece, ha spiegato: "Mancavano delle affinità di coppia”.

