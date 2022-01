Selvaggia Lucarelli, un nuovo addio? "Rottura, ma motivi non chiari": indiscreto pesantissimo

14 gennaio 2022 a

Selvaggia Lucarelli dirà addio a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai uno? Secondo una indiscrezione lanciata dal settimanale Vero, sembra che nella prossima edizione, oltre ai ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira potrebbe non salire più sul palco la giornalista e opinionista televisiva. Le ragioni della rottura non sono ancora chiare ma sicuramente le puntate dell'ultima edizione della trasmissione di Rai uno non sono state particolarmente facili per la Lucarelli.

Infatti, Selvaggia non solo ha avuto un acceso scontro con Morgan, scontro estenuante che peraltro è durato più di una puntata ma ha avuto anche diverse divergenze con Federico Fashion Style e soprattutto con Sabrina Salerno. Uno screzio quello con la cantante icona degli anni Ottanta che ha addirittura portato la Salerno a piangere in diretta. Insomma, la Lucarelli sarebbe pronta a dire addio a Milly Carlucci?

Ricordiamo che Selvaggia Lucarelli è entrata a Ballando con le Stelle nel 2014. In questi anni la giornalista e opinionista si è contraddistinta per i suoi commenti taglienti, intelligenti e sempre originali. Non solo. Con il passare del tempo Selvaggia ha anche imparato molte cose sulla danza, tanto da scontrarsi più volte pure con la presidentessa di giuria Carolyn Smith. Ora dobbiamo aspettare solo la prossima edizione per sapere tutte le novità sul programma.

