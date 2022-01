GfVip, Delia Duran inchioda Soleil: "Cos'è successo sotto le coperte". Sesso e corna, clamoroso imbarazzo

15 gennaio 2022 a

“Dimmi cosa è successo sotto le coperte con mio marito”. L’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, al GfVip è stato piuttosto esplosivo. Questa volta la modella ha potuto confrontarsi faccia a faccia con Soleil Sorge da concorrente vera e propria. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, infatti, Alfonso Signorini l’ha presentata come nuova inquilina della casa. Lo scontro con l’ex di Uomini e donne è avvenuto per via dei trascorsi di Soleil con Alex. I due si erano avvicinati molto, quando lui era ancora in gioco.

La prima a parlare è stata Delia: “Non sono qui per andare contro di te ma sono qui per parlare. Alex mi ha detto tutto, perché non ammetti quello che è successo sotto le coperte?”. Piccata la risposta della Sorge: “Io non ho interesse a parlare con te. Io e Alex siamo sempre stati coerenti. Alex mi ha detto che stavi poco bene, ma ora mi preoccupo. Congratulazioni ce l'hai fatta. Alfonso mi sento tipo Indiana Jones con la mummi... è una persecuzione”. Poi ha spiegato che con Belli non c’è stato nulla dal punto di vista sentimentale: “Il nostro è stato un rapporto di amicizia che abbiamo anche chiamato amore ma non c'è mai stato interesse di una relazione”.

In un secondo momento Soleil ha parlato di “farsa televisiva” e si è chiesta se Delia e il marito non avessero studiato fin dall’inizio “questo teatrino”. La Duran, però, è andata avanti: “Tu sapevi che eravamo sposati, perché siete andati oltre? È questo che mi ha dato fastidio, mettiti nei miei panni". Alla fine è intervenuto anche Belli: “Sole io non ero assolutamente d'accordo sull'ingresso di Delia. Io vi invito davvero a non andare oltre, avete tutto il tempo per parlare e capire, io e Sole abbiamo sempre spiegato molto bene questo rapporto. Delia tu sei lì per capire la verità”.

