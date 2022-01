Amici, Maria De Filippi imbarazza Mara Sattei: "Mi ricordo quando...", il disastro in bagno

Francesco Fredella 17 gennaio 2022 a

a

a

Di nuovo ad Amici. Per Mara Sattei si tratta di un ritorno, dopo aver trascorso un periodo - qualche anno fa - nella scuola di Maria De Filippi. Il suo vero nome è Sara Mattei, ma ha deciso di cambiarlo (come molti artisti fanno) invertendo le iniziali del nome e cognome.

"Angoscia, solitudine, paura": il dramma di Tancredi sconvolge Amici, il momento più buio

Ma facciamo un piccolo passo indietro. La Sattei - cantante e sorella di Tha Supreme - adesso emoziona tutti tornando ad Amici (lì dove tutto ebbe inizio ben nove anni fa). Infatti, è stata ad Amici nella 13esima edizione, stagione in onda dal 2013 al 2014, nell’edizione vinta da Deborah Iurato e ricordata anche per essere l’edizione dei Dear Jack, arrivati al secondo posto. In quell'edizione c'era anche Vincenzo Durevole, lo storico ballerino che nessuno dimentica. E poi nomi come Nick Casciaro, Naomi Mele, Giacomo Castellana, Francesca Del Toro, Christian Pace e Denny Lahome.

"Vediamo se puoi restare". Clamoroso ad Amici: Mattia infortunato, Maria De Filippi lo gela così

Il suo ritorno ad Amici è sicuramente una delle notizie che non lascia tutti senza parole. Mara Sattei si è esibita con Giorgia, Maria però ha ricordato la sua partecipazione al programma. “Mi ricordo avevi mandato il provino dal bagno”, ha raccontato Maria, a cui è rimasto impresso questo ricordo. Grande emozione in studio, si tratta di un'operazione rewind che fa battere forte il cuore ai nostalgici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.