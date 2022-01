Amici, Alessandra Celentano cerca nuovi ballerini? Furia di Raimondo Todaro: dietro le quinte è finita malissimo

Francesco Fredella 17 gennaio 2022 a

Ci pensa Alessandra Celentano a movimentare abbastanza una delle puntate di Amici (memorabile), il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Adesso Alessandra Celentano cerca nuovi ballerini e Raimondo Todaro non tarda a replicare. Una vera cannonata. Ricapitoliamo. Alessandra Celentano ha aperto i casting su Witty per trovare un nuovo ballerino, vuole un ragazzo più talentuoso di Mattia.

“Cerca…cerca…”, replica Todaro su Instagram. Questa nuova trovata della Celentano fa arrabbiare l'ex ballerino di Milly Carlucci, spesso i due litigano e la De Filippi è costretta a mediare. L'annuncio della Celentano è chiarissimo: “Comunicazione importante! La maestra Alessandra Celentano sta aprendo dei casting per i ballerini di latino americano, ballerini che si reputano più bravi di Mattia. I requisiti necessari sono:

-Età 18 – 26 anni

-Altezza da 1.75 in su

-Preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe AS

-Versatilità o predisposizione ad altri stili di danza”.

Ad Amici, poi, arriva anche Garrison Rochelle (storica ex colonna de format di Maria De Filippi). Si sfidano Christian e Cristiano e Garrison è il giudice, decide di salvare Christian. Ma lo scontro arriva subito con Alessandra Celentano, che perde un allievo. Si acutizzano vecchie tensioni e vecchie ruggini tra i due, che non sono mai andati d'accordo negli anni scorsi. Forse, stavolta, Garrison può contare anche sul supporto di Todaro - che è uno degli antagonisti della Celentano. L'ex ballerino di Milly ne approfitta per attaccare senza precedenti al Celentano sui social, ridicolizzando il contest lanciato per cercare un nuovo ballerino. Il resto, quello che accadrà, lo capiremo nelle prossime settimane.

