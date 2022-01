Uomini e Donne, Tina Cipollari distrugge Gemma Galgani: "Zerbino, cornuta, che razza di roba sei". Orrore dalla De Filippi

17 gennaio 2022 a

Nuovo botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nella puntata di lunedì 17 gennaio di Uomini e Donne va in scena l'ennesimo confronto tra le due grandi rivali di Canale 5. Al centro Leonardo, che ha tentato di conquistare il perdono della dama del programma di Maria De Filippi. Eppure la Galgani non ha nascosto qualche dubbio, scatenando la Cipollari. Tina, assieme alla conduttrice, ha invitato varie volte Gemma a prendere una decisione e anche in fretta. Risultato? La Galgani tentenna ancora.

"Se ti piace, puoi provare ad andare avanti. Hai perdonato mancanze peggiori”, ha cercato di convincerla Gianni Sperti. Stesso appello è arrivato dalla De Filippi che ha chiesto alla dama torinese di decidersi. Più duri i toni utilizzati dalla Cipollari. "Ti sei fatta torturare, sei stata lo zerbino di mezza Italia. Sei stata corna**a, usata. Di tutto ti hanno fatto, adesso ti metti lì a sottolineare due cose", ha tuonato mentre i telespettatori insorgevano.

"Ma sembra che stiano mettendo alle strette Gemma, ma perché tutto questo interesse per rifarla uscire con Leonardo?", scrive su Twitter un utente mentre un altro gli fa eco: "È vero, Gemma sei falsa e ipocrita dopo le sceneggiate dell’altra volta. Ha ragione Tina al 100 per cento". E ancora "L’altro giorno Gemma era una iena nei confronti di Leonardo che manco lo faceva parlare e adesso fa l’agnellino, ma la coerenza?". Leonardo i giorni scorsi era stato smascherato dalla dama, che aveva raccontato di essere stata messa in guardia sul suo conto da parte di una donna.

