Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: "Se ne deve andare?", chi rischia la cacciata dallo studio

17 gennaio 2022 a

a

a

Quando c’è di mezzo Gemma Galgani, la questione non è mai di facile risoluzione. Ormai gli appassionati di Uomini e Donne lo sanno bene, visto che la dama torinese è ormai da anni una delle protagoniste indiscusse del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Ultimamente sta tenendo banco il ritorno di Leonardo, che non convince la Galgani.

"Mentre non eravamo inquadrati...". Tina e Gianni, parla l'ex cavaliere: retroscena-bomba

Nella puntata andata in onda lunedì 17 gennaio la dama è infatti apparsa molto scettica nei confronti del cavaliere e in dubbio sul se concedergli o meno una seconda occasione. “La fiducia non è una cosa che recuperi così facilmente, in un attimo”, ha dichiarato la Galgani. E così per larga parte della puntata Leonardo ha provato a convincerla della sua buona fede, nonostante la dama sia apparsa a tratti irremovibile: “Non riesco a superare quello che è successo e quello che mi è stato detto, sono state cose pesanti”.

"Terapia ormonale devastante". Uomini e Donne, il dramma di Luisa Anna Monti: la lotta contro il tumore

Leonardo ha però provato ad insistere e quindi la questione è andata parecchio per le lunghe, tanto da far sbottare Tina Cipollari: “Non possiamo stare qui ad aspettarti uno al Tg5. Non ti devi andare a sposare, devi dire sì o no”. I tentennamenti della Galgani hanno fatto un po’ perdere la pazienza alla De Filippi, che ha provato a tagliare corto: “Gemma, basta che ti decidi… se ne deve andare o deve rimanere?”. Alla fine la dama ha scelto di accettare l’invito a cena di Leonardo per provare a chiarire le questioni irrisolte.

Scandalo per Roberta e Samuele: le prime foto (vietate), un caso per Uomini e Donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.