Amici, braccia al cielo e linguaccia? Raimondo Todaro, il gesto che scatena il caos

18 gennaio 2022 a

a

a

Christian e Cristiano, una sfida che ad Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - anima praticamente tutti. La vuole Raimondo Todaro, che interviene sui social per fare alcuni chiarimenti. Dopo l'esito della gara, però, non mancano le polemiche. Arriva Garrison, ex storico volto di Amici, per giudicare questa sfida. Come va a finire? Cristiano viene eliminato mentre Christian è ancora nella scuola, ma non arriva alcuna reazione di Todaro quando Garrison pronuncia il nome del vincitore.

La Celentano cerca nuovi ballerini? Furia di Raimondo Todaro: dietro le quinte è finita malissimo

Oggi, però, Todaro conferma qualcosa in più sul suo gesto scambiato con Christian quando lui scende al centro dello studio per esibirsi, le braccia al cielo e una linguaccia. Todaro, allora, dice: “Questo è il nostro gesto, ce lo facciamo da mesi, appena entriamo in studio, durante le pubblicità, prima e dopo un ballo. Mi hanno detto che sia stato frainteso nell’ultima puntata e mi dispiace”. Parole che in ogni caso non lasciano spazio a doppie interpretazioni.

"Mi ricordo quando...". La De Filippi imbarazza Mara Sattei: 9 anni dopo, il disastro in bagno

L'ex ballerino di Milly Carlucci pubblica un video con alcuni momenti delle puntate precedenti: si nota che Christian e Todaro fanno lo stesso gesto. Questo significa che non c'è nulla contro Cristiano, nessuna esultanza contraria all'altro concorrente. Ma nel corso della puntata, tra l'altro, arriva pure la scelta di Alessandra Celentano che vorrebbe trovare ballerini talentosi con un casting sui social. Anche in questo caso Todaro scoppia a sorridere e scrive: "Cerca, cerca". L'altra professoressa di Amici viene presa di mira dal ballerino. Il resto è storia di questi giorni, che vedremo anche nel corso delle altre trasmissioni della domenica pomeriggio (ormai leader degli ascolti nel panorama televisivo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.