Il Cantante Mascherato, chi si nasconde lì dietro? Anticipazioni-bomba su Milly Carlucci

Francesco Fredella 18 gennaio 2022 a

a

a

Dopo Ballando con le stelle, Milly Carlucci si prepara ad un'altra bomba televisiva: Il cantante mascherato. E ora svela anche le prime carte. La conduttrice lo fai sui social: occhiali da sole d'ordinanza, divanetto, cappello. Milly svela che ci sarà il personaggio della Volpe, la prima maschera di questa edizione. Chi ci sarà dietro? Mistero sull'identità. In pratica, come vuole la regola dello show (che andrà a scontrarsi con il GfVip), il concorrente sarà travestito da volpe. Si tratta, inutile negarlo, di un personaggio “tematizzato ” in stile piratesco. Tra i papabili nomi, che sono circolati nelle ultime ore, è spuntato anche quello di Pierpaolo Pretelli - ex gieffino (arrivato secondo lo scorso anno), ex concorrente di Tale e quale show, oggi nel cast di Domenica in. Lui nega. Ma secondo i ben informati potrebbe essere stato "assoldato" dalla Carlucci. Solo pochi giorni fa a Tv Talk ha detto di sentirsi un volto Rai.

Cantante Mascherato, lo "scippo" di Milly Carlucci a Mara Venier: indiscrezioni-bomba in Rai

Cosa prevede Il cantante mascherato? Nel corso dello show si esibiranno ben 12 misteriosi protagonisti, che dovranno riuscire a non farsi riconoscere dal pubblico e dai giudici presenti in studio. Il toto nomi va avanti. Si parla anche di Ivana Spagna, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Enrico Brignano e Cristina D’Avena.

"Non voglio partorire". Le urla e il dramma durante le contrazioni: la confessione-choc di Veera Kinnunen

Il cantante mascherato 2022 partirà il prossimo 11 febbraio 2021, parteciperà anche una giuria nuova rispetto al passato. Tra i giudici ci saranno: Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Non sono stati riconfermati Costantino della Gherardesca e Patty Pravo, che potrebbero essere sostituiti da Arisa.

Morgan insulta Mariotto: "Era buono?". Droga, insinuazioni-choc, gelo dalla Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.