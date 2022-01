Uomini e donne, Gemma Galgani e la verità dell'ex Nicola Vivarelli: "La sento ancora, ma ora frequento una bionda"

Francesco Fredella 18 gennaio 2022 a

Adesso parla Nicola Vivarelli, Sirius, l'ex corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e donne. Ora a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News vuota il sacco. “Se mi riproponessero Uomini e Donne ci tornerei, sono stati due anni fantastici. Non serve il fisico per partecipare, serve solo un po’ di testa”, dice.

Molti nutrono il sospetto che la quella storia d'amore possa essere finta, costruita a tavolino. Ma Sirius, stavolta, mette le cose in chiaro. "Se l’ho corteggiata è perché a me lei piaceva molto dal punto di vista intellettuale. La continuo a sentire, per i compleanni, per le festività. Spesso l’amore platonico viene definito come un amore privo di una dimensione passionale, ma non è così”, continua.

Poi la bomba. "Frequento una bionda, ma non posso dire il nome. L'avete ospitata anche voi...", continua. E parte subito l'ìdentikit. Di chi si tratta? Mistero, per adesso. Non manca il capitolo reality. Sirius potrebbe tornare in tv. “L’Isola dei Famosi sarebbe un’avventura fantastica, sarebbe sicuramente il reality più giusto per me. Non avrei paura a buttarmi dall’elicottero in mare, mi ci lancerei direttamente in backflip!, dice. E in Honduras potrebbe osservare le stelle, che sono la sua più grande passione (il nome Sirius deriva proprio da questo). “La passione per le stelle l’ho sempre avuta, soprattutto a bordo delle navi si è amplificata. Stando molto tempo solo, mi sono domandato molte volte cosa ci fosse lassù”, conclude.

