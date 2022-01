Antonella Fiordelisi, "sono l'unica a farlo?". Oltre la censura, completamente nuda nella doccia: il video vietato ai minori

19 gennaio 2022 a

Antonella Fiordelisi ha fatto sognare i fan. Dopo l'allenamento la modella e influencer ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui si fa immortalare mentre è in doccia. La giovane, seguita da ben 1.2 milioni di follower, ha deciso di condividere prima i faticosi esercizi fisici a cui si sottopone quotidianamente, poi la doccia bollente e rilassante.

"Mi dite che non sono l'unica a fare la doccia bollente sempre? Indipendentemente dal fatto che sia estate, autunno, inverno o primavera?", è la domanda che rivolge ai fan quando si trova sotto il getto d'acqua. Intanto la modella ha deciso di voltare pagina: archiviato Francesco Chiofalo, la Fiordelisi non ha nascosto il suo nuovo amore.

"I rumors dicono che mi sto sentendo con un ragazzo. I rumors sono veri", ha fatto sapere non menzionando però l'identità del nuovo ragazzo. Diverse voci confermano che l'influencer salernitana starebbe frequentando un uomo fuori dal mondo dello spettacolo. Che sia vero? Certo è che i due avrebbero trascorso la quarantena causa Covid assieme, consolidando ancora di più il loro rapporto. Ma la Fiordelisi oltre a essere una modella pratica anche scherma fin da quando aveva 10 anni. Questo il motivo per cui si allena ogni giorno per ben tre ore ed è da tutti descritta come un vero talento.

