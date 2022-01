Maria De Filippi "in cerca di nuove coppie". Uomini e Donne? Non proprio: un terremoto a Mediaset

19 gennaio 2022 a

Novità su Canale 5. Da mesi, durante le puntate di Uomini e Donne, compare una scritta in cui si legge che la Fascino di Maria De Filippi sta cercando coppie che vogliono parlare dei loro problemi nel nuovo show dal titolo Ultima Fermata. Cosa stia accadendo ai piani alti di Mediaset non è dato sapersi, almeno fino a quando il portale DavideMaggio.it è venuto a conoscenza che nei giorni scorsi è stato registrato il numero zero della nuova trasmissione e attualmente la conduttrice starebbe facendo le sue valutazioni.

"Attualmente la puntata è in fase di post-produzione, dal quale dipenderà la messa in produzione. Tradotto: se a Maria De Filippi piacerà, il programma vedrà la luce". Non solo, perché Davide Maggio ha anche scoperto che Ultima Fermata avrebbe cambiato canale della messa in onda, passando da Italia 1 - la prima ipotesi - a Canale 5 in prima serata.

Ma le novità non sono finite, perché secondo diverse indiscrezioni il programma non avrebbe alcun conduttore."Possiamo annunciarvi, infatti, che ci si avvarrà esclusivamente di una voce narrante", è quanto si legge mentre tutto il resto rimane un mistero rispettando il massimo riserbo. Una scelta legata, con ogni probabilità, alla volontà di dare spazio ai protagonisti delle storie.

