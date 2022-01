Gf vip, Sonia Bruganelli e la "cagna maledetta": frase rubata, qua viene giù la casa

Francesco Fredella 19 gennaio 2022 a

Sonia Bruganelli ancora una volta senza freni. Ora, l'opnionista del Gf Vip - che ha dichiarato che il prossimo anno sicuramente non sarà più nel reality show di Canale Cinque - svela a Chi: “Poi magari manco me vogliono”. La moglie di Paolo Bonolis torna a dedicarsi agli impegni televisivi dietro le quinte. Ora si racconta in una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. E la domanda su Adriana Volpe, a quanto pare sua acerrima nemica, non manca. “Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”, racconta Sonia.

Nei mesi scorsi con la Volpe c'è stato un forte scontro causato da un selfie che la moglie di Bonolis ha pubblicato con Giancarlo Magalli - acerrimo nemico della sua collega opinionista. “E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…", dice ancora la moglie di Bonolis.

Ma la Bruganelli parla anche del triangolo Soleil, Alex, Delia. Secondo la moglie di Bonolis l’italo-americana “doveva uscire”. E dice: “Credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo”. Poi continua: “Chiedere a lui se questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre”. Parole durissime anche per Delia Duran. “Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la ‘Cagna maledetta’, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice ‘over action’ che non sa recitare”, tuona la Bruganelli.

