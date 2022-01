Amici, Carola e Albe massacrati? Finisce malissimo: pianti e accuse, caos da Maria De Filippi

Francesco Fredella 19 gennaio 2022 a

Le classifiche ad Amici creano scompiglio. Accade praticamente di tutto su Canale 5 nella scuola di Maria De Filippi. Due top 5 distinte, separate fra ballerini e cantanti, scatenano molti malumori fra i ragazzi meno votati. Carola e Albe sono gli allievi che hanno ricevuto meno voti. Le reazioni, ovviamente, non mancano. E si scatena il caos. Il cantante e la danzatrice si lamentano con i compagni di classe.

La prima classifica è stata stilata grazie alle preferenze dei cantanti. Primo posto Sissi e Alex ed Albe è pronto a scontrarsi con gli altri. “Non me l’aspettavo, da quello che vedo in casa non mi hanno mai reputato troppo in basso…” dice il cantante. Luigi lascia senza parole compagno così: “Non so se in casetta qualcuno ti abbia mai detto tu sei meglio di…”.

A quel punto. Serena accusa i suoi compagni dicendo che sono degli ipocriti, ma trova un muro da parte di Alex. “L’ipocrisia a me dà fastidio quando viene tirata fuori…”, commenta Alex. Poi Luigi, che dal suo punto di vista, si giustifica senza troppi filtri gelando il compagno: “Non so se in casetta qualcuno ti abbia mai detto tu sei meglio di…”. Per quanto altri (come LDA e Aisha) abbiano cercato di contestualizzare questa ultima posizione senza farne una tragedia, l’umore di Albe è rimasto pessimo per tutta la giornata.

